Venerdì 11 Agosto 2023, 07:35

Si comincia a fare sul serio. Oggi il primo impegno ufficiale per il Frosinone versione 2023-'24. L'appuntamento è al "Benito Stirpe", alle 17:45, per la sfida con il Pisa. Il match, valido per i trentaduesimi di Finale della Coppa Italia, si giocherà in gara unica con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. In palio c'è l'accesso ai sedicesimi di finale, in programma a novembre, nei quali la vincente della sfida tra Frosinone e Pisa incontrerà quella del match Torino-Feralpisalò. La partita sarà trasmessa in diretta, in chiaro, sulla rete Mediaset, Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre). Per il Frosinone, ancora in costruzione, sarà un test importante, perché la sfida contro la formazione toscana di Serie B, guidata quest'anno dall'ex bandiera romanista Alberto Aquilani, è di quelle da non prendere sottogamba. Ad arbitrare il match sarà Davide Ghersini di Genova.

LA FORMAZIONE

GLI AVVERSARI

MERCATO

Ieri mister Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati. Le buone notizie vengono dalla presenza sia di Giuseppe Caso che di Abdul Harroui, in settimana alle prese con gli acciacchi del pre e post Cosenza. In attesa del completamento dell'ipotetico undici titolare, Di Francesco dovrebbe presentare una formazione che non si discosterà di molto da quelle viste nei match amichevoli sin qui disputati. Davanti al portiere Turati, la difesa a quattro dovrebbe vedere Oyono e Marchizza esterni, con Monterisi e l'ultimo arrivato Simone Romagnoli centrali. Non c'è tra i convocati Szyminski che è sul piede di partenza (probabile destinazione Catanzaro).In mediana, recuperato Harroui, al centro nel ruolo di regista dovrebbe operare Mazzitelli con uno tra Brescianini e Gelli al suo fianco a destra. In ballo per un posto da titolare c'è anche Luca Garritano, ma è più facile prevedere un suo inserimento in corsa, considerando che la gara si svolgerà in orario ancora caldo e che Di Francesco sicuramente vorrà sfruttare appieno la possibilità dei cinque cambi a disposizione.In attacco invece c'è qualche ballottaggio in più da valutare, con Caso che sembra destinato a partire dalla panchina per favorire la discesa in campo fin dall'inizio di Kvernadze. Sul versante opposto c'è Baez, mentre al centro, in attesa dell'arrivo di un potenziale titolare dal mercato, il posto dovrebbe andare a Cuni. Tra i convocati non c'è il gioiellino di scuola giallazzurra Selvini, destinato a fare esperienza verso altri lidi.Per quanto riguarda il Pisa, la squadra di Aquilani è arrivata ieri pomeriggio in Ciociaria. Il tecnico nerazzurro ha dovuto rinunciare ad Ettore Gliozzi (problemi fisici), ad Alessandro De Vitis, Tomas Esteves ed Antonio Caracciolo, alle prese con i postumi della botta rimediata nell'ultima amichevole con il Como. Mancano dalla lista convocati anche Ionita, Mastinu e Rus. Barbieri è squalificato, mentre Sibilli è ormai in partenza per Bari. Il Pisa sarà seguito da oltre 150 tifosi.In attesa del primo responso ufficiale del campo, continua il lavoro del direttore tecnico Angelozzi (che ad ottobre a Palermo riceverà l'ennesimo premio per l'ottimo lavoro svolto lo scorso anno). Il manager canarino ha avuto modo di approfondire il sondaggio per l'arrivo di un attaccante. Si è parlato del torinista Demba Seck che in casa granata, con il ritorno di Nikola Vlasic potrebbe non avere più spazio. Il Frosinone punterebbe al prestito annuale con possibilità di riscatto. Il Frosinone però non rimane aggrappato ad una sola pista. Sempre in Piemonte, sponda Juventus, c'è un giocatore che interesserebbe al club giallazzurro. Si tratta del giovane brasiliano classe 2002 Kaio Jorge, rientrato alla grande in campo dopo un lungo stop, autore di una tripletta nella partita tra i bianconeri e la Next Gen. Alessandro Biagi