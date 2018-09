Un monitoraggio sulle opere e sulle strutture di competenza della Provincia di Frosinone. A chiederlo all'ente di piazza Gramsci, dopo il disastro di Genova, è stato il ministero delle Infrastrutture.



«I nostri uffici - spiegano dalla Provincia - hanno realizzato con sollecitudine un dettagliato elenco, con l’indicazione delle risorse occorrenti per effettuare accurate indagini e la definitiva messa in sicurezza. Inoltre una prima descrizione dello stato delle opere. Si tratta di un lavoro diviso in sette schede delle quali sei dedicate alla viabilità e una alle scuole». Nel novero delle opere ci sono quasi esclusivamente ponti, strade e scuole.





Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



