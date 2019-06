© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato trovato morto poco dopo mezzogiorno l'operaio Fca Piero Pallagrosi scomparso due giorni fa. A ritrovarlo sono stati i vigili del fuoco che, assieme ai carabinieri, lo cercavano da ieri, dopo la denuncia dei familiari. L'uomo l'11 giugno è uscito per andare a lavoro a Piedimonte San Germano, dove, purtroppo, non è mai arrivato. Il corpo è stato trovato nel fiume Liri alla periferia di Isola Liri. Ora si dovranno stabilire le cause del decesso.