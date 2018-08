Frosinone, spara ai figli di 18 e 25 anni e poi si toglie la vita

di Vincenzo Caramadre e Pierfederico Pernarella

Li avrebbe uccisi nel sonno e poi si è tolto la vita. Strage in famiglia ad Esperia (Frosinone). Gianni Paliotta, un ex ferroviere pensionato di 70 anni ha sparato al figlio Mariano di 26 anni e alla figlia Isabella di 18. Dopo aver fatto fuoco contro i due giovani, l'uomo si è suicidato. La moglie, al momento dell'omicidio-suicidio, era uscita per fare una passeggiata. La tragedia, per motivi che sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, è avvenuta in un'abitazione del centro storico, in piazza Consalvo.

