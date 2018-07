di Vincenzo Caramadre

La pena a vent’anni di carcere è definitiva, ma Antonio Palleschi il muratore reo confesso dell’omicidio di Gilberta Palleschi 57enne professoressa di Sora, trucidata il primo novembre 2014 tra Broccostella e Campoli Appennino, potrebbe ottenere la liberazione anticipata. Motivo? La difesa ha preannunciato istanza di liberazione anticipata. Non si tratta di un’alchimia difensiva o di giurisprudenza creativa, ma semplicemente lo prevede la legge sull'ordinamento penitenziario. In caso di pena definitiva e buona condotta all’interno del penitenziario, al condannato spettano 45 giorni di sconto ogni sei mesi. Ciò vuol dire che, per ogni anno di detenzione, lo sconto è di tre mesi. Antonio Palleschi di anni dietro le sbarre, per quell’efferato omicidio, già ne ha trascorsi quattro, ne rimangono poco più di 15, per cui tra 10 anni o poco più potrebbe essere fuori, in una Rems (perché è socialmente pericoloso).

In questi giorni ad Antonio Palleschi è stato notificato, su ordine dell’ufficio esecuzioni penali della corte d’appello di Roma, l’ordine di carcerazione definitivo, per cui dovrebbe rimanere nel carcere San Domenico di Cassino fino al 2014. La condanna definitiva, come noto, è arrivata il 18 maggio scorso, quando la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della procura generale e della parte civile.

Antonio Palleschi, in primo grado, dinanzi al Gup del Tribunale di Cassino, nell’autunno del 2015, era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. La difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Antonio De Cristofano, si appellò e chiese una perizia psichiatrica nei confronti del suo assistito. Il 23 febbraio 2017 arriva il primo colpo di scena. La corte d’assise d’appello di Roma - sulla scorta di una perizia psichiatrica, redatta dal professor Stefano Ferracuti, il quale ha riconosciuto la seminfermità mentale e la pericolosità sociale al 47enne per una danno cerebrale dopo un incidente stradale del 1996 - riduce la pena: dall’ergastolo si passa a 20 anni più 3 in una Rems. Al calcolo della pena in Appello, infatti, si arriva tenendo conto della perizia di seminfermità mentale oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e lo sconto di pena del rito abbreviato. La Procura generale e la famiglia Palleschi (rappresentata dall’avvocato Massimiliano Contucci), però, a fine 2017, si rivolgono alle Corte di Cassazione. Lo scorso 18 maggio rigetta il ricorso e conferma la sentenza della corte d’assise d’appello di Roma. Ora che la sentenza è definitiva ed è stata eseguita, ma viene annunciata l’istanza di liberazione anticipata al Tribunale di Sorveglianza. Dura la reazione della famiglia Palleschi. “In questa terribile storia nulla più ci stupisce. Gilberta è stata ammazzata il primo novembre 2014, il suo corpo vilipeso, lui porrebbe uscire dal carcere e noi familiari siamo stati condannati a scontare l’ergastolo del dolore.

E’ una vergogna. Dinanzi a certe leggi, come può una famiglia onesta, sempre rispettosa della legge credere nelle giustizia?”. A parlare è Giuliana De Ciantis, cognata di Gilberta. “Quell’uomo è socialmente pericoloso, va tenuto sotto controllo. Noi non ci fermeremo dinanzi a tutto ciò”.

Gioved├Č 26 Luglio 2018



