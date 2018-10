© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo di Arce: ultime importanti attività d’indagine per chiudere il cerchio attorno all’assassino di Serena Mollicone.La consulenza dei Ris di Roma con la quale è stato confermato che Serena potrebbe essere stata uccisa in caserma ad Arce non ha chiuso le indagini. Formalmente dovranno essere concluse entro il 13 ottobre prossimo, per questo Procura e Carabinieri in queste ore stanno riascoltando testimoni. Nella giornata di ieri sono state riascoltate in Procura a Cassino due donne, che, già in passato, hanno fornito elementi utili alle indagini. Diverse ore di fronte al Pm Beatrice Siravo e al tenente colonnello Fabio Imbratta per ricostruire la mattina del primo giugno 2001. Le ore immediatamente precedenti il presunto ingresso in caserma di Serena Mollicone.Una nuova e più precisa testimonianza alla luce degli importanti accertamenti dei Ris, che colloca la scena del crimine nelle mura della caserma di Arce. Ma non è la sola testimonianza. Anche altre persone saranno chiamate in Procura.Ma proprio ieri mattina dinanzi al palazzo di giustizia è comparso anche papà Guglielmo Mollicone (assistito dall’avvocato Dario De Santis). Una presenza non certo casuale tant’è che ha lanciato un appello proprio ai testimoni affinché collaborino con Procura e carabinieri.“Devo ringraziare i carabinieri e la Procura, che, tenacemente, stanno scrivendo la verità sulla morte di mia figlia. Ora, però, è il momento di dire tutto e collaborare con chi sta indagando, il mio appello è rivolto a tutti coloro i quali possono contribuire a scrivere questa verità a 17 anni di distanza. Parlate, liberate la vostra coscienza”, ha detto Guglielmo Mollicone.Ma, per pura coincidenza, sempre ieri mattina in Procura a Cassino è comparso anche il carabiniere Francesco Suprano - attuale maresciallo in servizio in una stazione della Regione Lazio - ma all’epoca dei fatti in servizio ad Arce e indagato per favoreggiamento. A richiedere la sua presenza non è stato il Pm o i suoi colleghi che indagano sul giallo di Arce. Spontaneamente assieme ai suoi avvocati (Eduardo Rotondi ed Emiliano Germani) si è recato alla segreteria del Pm per chiedere copia della corposa consulenza dei Ris di quasi 600 le pagine. Poco prima delle 9, Suprano, è entrato nel palazzo di giustizia di Cassino diretto all’ultimo piano per la richiesta copie. La sua presenza non è passata inosservata. “Sono sereno e come sempre sono pronto a raccontare la mia verità. Sono a disposizione della Procura oggi, come nel passato”. Queste le uniche esternazioni strappate a Suprano nei corridoi del palazzo di giustizia di Cassino. Al maresciallo Francesco Suprano, viene contestato il favoreggiamento. La circostanza del reato viene inserita nella sua presenza nella caserma di Arce il primo giugno 2001 poco dopo le 13, poco dopo la presunta aggressione. Per la Procura Suprano avrebbe sentito qualcosa legato all’ingresso in caserma della 18enne, ma non lo avrebbe riferito. “Nulla di tutto ciò”, sostiene Suprano. Il carabiniere Suprano, come noto, era già stato indagato nel fascicolo “Mollicone Ter”, nel 2012 e, spontaneamente, si era sottoposto al prelievo del dna e delle impronte digitali.Gli indagati per l’omicidio Mollicone sono altri quattro. Si tratta dell’ex maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Arce Franco Mottola, sua moglie e suo figlio Marco (assistiti dall’avvocato Francesco Germani), ai quali viene contestato l’omicidio e occultamento di cadavere. Indagato per concorso morale il luogotenente Vincenzo Quatrale (assistito dagli avvocati Francesco Candido e Paolo D’Arpino).