di Vincenzo Caramadre

Delitto di Esperia: giovedì prossimo i Ris entreranno nell’abitazione di via Provinciale numero 17 per individuare l’arma del delitto. Procura e carabinieri intendono chiudere definitivamente il cerchio attorno al presunto assassino: il 30enne Mario Teoli che, la sera del primo agosto scorso, avrebbe ammazzato, con quattro fendenti tra l’addome e il torace, il padre Antonio di 68 anni. Una lite, l’ennesima per incomprensioni e di gestione del menage familiare, finita in tragedia.



Sei i colpi inferti con un oggetto appuntito, ma di questi due, ala massimo tre, sono stati mortali perché hanno attinto l’uomo agli organi vitali, il fegato in primis. Le ferite riscontrate dal medico legale, sia in sede di sopralluogo, la sera del delitto, sia nel corso dell’autopsia che c’è stata sabato scorso, sarebbero compatibili con pezzo di vetro che il ragazzo avrebbe impugnato, ma occorre individuarli per cui, per questo i Ris di Roma interverranno nell’abitazione assieme ai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del Pm Emanuele De Franco, ai colleghi di Pontecorvo e del reparto operativo di Frosinone. Ci sarà un’accurata ricognizione dei luoghi per individuare l’arma del delitto. Subito dopo il delitto c’è stata una perquisizione, ma per avere un quadro certo si dovrà tornate in quella data. Sono stati eseguiti accertamenti anche sulle mani del 30enne in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato (assistito dall’avvocato Angelo Pollino) per capire se c’è compatibili proprio con alcuni pezzi di vetro recuperati. Le indagini, dunque, vanno avanti. L’avvocato Angelo Pollino che assiste Mario Teoli sta seguendo le fasi delle indagini ed ha ribadito la sua posizione: “Attendiamo la conclusione degli accertamenti dei consulenti per cominciare a tirare le somme”. Confermata, dunque, la linea attendista. Il presunto omicida continua a non parlare.



Nel frattempo ieri mattina nella nella chiesa di Santa Maria La Nova, in località Camino a Rocca d’Evandro (provincia di Caserta), si sono tenuti i funerali del pensionato. Molti gli amici, oltre ai parenti, che da Esperia sono arrivati nel centro dell’alto casertano per dargli l’ultimo saluto.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50



