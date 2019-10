Olezzi nauseabondi tra Colfelice e Roccasecca: scattano le proteste dei residenti e l’appello alle istituzioni.

“Un’altra alba, un nuovo giorno e con esso l'ennesimo risveglio ammorbato dalla puzza”, hanno dichiarato i cittadini della zona.

“Questo - hanno aggiunto - è il destino quotidiano di noi, famiglie, che viviamo nelle pertinenze dell’impianti di trattamento dei rifiuti che si trovano sulla provinciale Via Ortella tra i comuni di Colfelice e Roccasecca.



La situazione non è più tollerabile, non si può vivere in queste condizioni. I nostri figli non possono più mettere il naso fuori dalle abitazioni, l’aria è irrespirabile. Qualcuno ascolti il nostro grido di dolore”. © RIPRODUZIONE RISERVATA