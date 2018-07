di Alessandro Redirossi

Due offerte e una gara da 10 milioni di euro in 5 anni per il miglioramento del trasporto pubblico appesa alle decisione del Tar dei prossimi giorni. Sono giorni cruciali per l’annunciata “rivoluzione” della mobilità a Frosinone. Il nuovo bando per il trasporto pubblico cittadino, atteso da anni, è stato pubblicato lo scorso febbraio e la scadenza per le offerte era fissata per inizio giugno. Chi si aggiudicherà la gara gestirà un servizio da circa 2 milioni di euro l’anno per 5 anni: il totale fa un appalto da quasi 10 milioni. Da circa un ventennio il servizio in città è gestito da Geaf, con numerose proroghe rispetto alla gestione in attesa di questo nuovo bando. Sul tavolo del Comune sono state presentate due offerte in risposta al bando di gara, entrambe di imprese radicate sul territorio: Geaf (attuale gestore) e Cialone. Nei giorni scorsi, però, nonostante la scadenza dei tempi per presentare le offerte, il Comune ha momentaneamente “congelato” l’analisi della documentazione per assegnare la gara. Sul sito istituzionale l’amministrazione comunale ha specificato che l’apertura della documentazione relativa all’appalto “verrà posticipata all’esito del giudizio pendente del Tar Lazio”. Infatti sull’appalto pende un ricorso di fronte al tribunale amministrativo da parte proprio di Geaf, con un’udienza decisiva prevista proprio in settimana. A marzo la Geaf aveva infatti impugnato di fronte al Tar alcuni aspetti del bando per il nuovo trasporto pubblico, mettendone in discussione anche le modalità di pubblicazione. Intanto, stando agli atti comunali, Geaf continua a gestire il servizio di trasporto urbano in regime di proroga fino al 31 luglio per circa 166mila euro al mese. Impiega 51 dipendenti che, comunque vada la gara, continueranno ad essere impiegati nel servizio di trasporto pubblico frusinate. Non si tratta poi dell’unico contenzioso in piedi fra Comune e Geaf, visto che il gestore ha portato in Tribunale l’Ente e alcuni ex dirigenti comunali, contestando il pagamento di fatture passate per circa 400mila euro.

SERVIZIO E TARIFFE

Solo dopo le decisioni del Tar si potrà capire se l’implementazione del trasporto pubblico in città avverrà nel giro di pochi mesi o se si dovrà rivedere la procedura di gara, dilatando i tempi. Diverse le novità previste dal nuovo bando. Fra cui app per smartphone che permettano ai cittadini di monitorare in diretta i tempi di attesa per gli autobus alla fermata e acquistare online i biglietti. Inoltre chi vincerà la gara, oltre ai mezzi del tpl, dovranno garantire la gestione di ascensore inclinato e servizio bike sharing, il noleggio delle bici. Stando al capitolato di gara per il futuro servizio di trasporto le tariffe saranno articolate così: 1 euro per 1 biglietto bus e ascensore inclinato per 90 minuti (2 euro per il biglietto a bordo, 3 per biglietto giornaliero pullman-ascensore); 35 euro mensili (350 annuali) per l’abbonamento bus-ascensore; per il solo ascensore inclinato 50 centesimi a corsa (15 di abbonamento mensile e 150 annuale). Sul fronte delle agevolazioni i minori di 14 anni, over 65 e disabili non pagheranno per l’ascensore inclinato. Gli studenti sopra i 14 anni avranno uno sconto del 50% sugli abbonamenti mensili e annuali. Per quanto riguarda il bike sharing si parla di un’iscrizione annuale da 10 euro. Il noleggio delle bici è gratuito per la prima mezz’ora: dal 31esimo minuto costa 50 centesimi ogni mezz’ora.



