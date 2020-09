Ultimo aggiornamento: 09:50

Ennesimo caso di malasanità all’ospedale di Frosinone denunciato ai carabinieri da una giovane donna e mancata madre., 36 anni nata a Roma ma residente ad Amaseno, assistita dall’avvocato, ha presentato una denuncia-querela aiper la perdita di sua figlia nata il 4 settembre scorso e morta giovedì a Roma. Nella denuncia la donna chiede di indagare il personale ospedaliero «per comportamento negligente».Della Rovere denuncia ai carabinieri: «Ilscorso verso le ore 15 mi sono recata all’ospedale di Frosinone poiché essendo alla 38° settimana di gravidanza, accusavo dolori al basso ventre e quindi decidevo di sottopormi a visita. Facevo questo dopo aver consultato il mio ginecologo di fiducia il quale mi consigliava di assumere un antibiotico, Buscopan, e nel caso tali dolori non fossero cessati di recarmi al pronto soccorso. Cosa che feci in quanto il dolore non si attenuava ma anzi aumentava.per cui immediatamente sono stata portata al reparto dopo la prevista registrazione all’accettazione. All’interno del reparto di ostetricia-ginecologia mentre venivo visitata dal medico di turno, l’emorragia non si arrestava. Venivo quindi sottoposta a tracciato rimanendo in osservazione fino alle 17.50. Nel corso di questo lasso di tempo intorno alle ore 17, il mio compagno M. M., 37 anni di Giuliano di Roma, veniva avvicinato da una dottoressa la quale gli riferiva che era sua intenzione farmi partorire con parto cesareo. A alle ore 18.10 venivo sottoposta d’urgenza a taglio cesareo e sono certa che la bimba è nata alle 18,27 come rilevo dal braccialetto che tuttora ho al polso destro».Nella denuncia la donna specifica chee di aver chiesto immediatamente a tutto il personale presente cosa fosse accaduto e se la bambina stesse bene.«Terminato l’intervento – continua - sono stata ricoverata nel reparto di ginecologia. Non ho saputo nulla della bambina sino a che il mio compagno dopo numerosi tentativi di avere spiegazioni da parte del personale medico, riusciva a sapere intorno alle 20-20,30 che. Al mio compagno venivano mostrati i tracciati fatti. Successivamente il mio compagno mi ha informato che la bambina aveva avuto problemi respiratori e che l’ospedale Umberto I di Roma ha dei macchinari che sarebbero stati in grado di tentare di risolvere le problematiche. La bambina giungeva a Roma verso le 23».Dichiara ancora la giovane nella denuncia: «Dal momento del parto e nel corso degli ultimi due giorni, allorchè sono stata dimessa, pur avendo costantemente chiesto di avere spiegazioni da parte del personale medico dell’ospedale di Frosinone circa lo stato di salute di mia figlia».Il 7 settembre, appena uscita dall’ospedale, la donna si è recata a Roma ove i medici le spiegavano che lo, che i suoi organi irrimediabilmente compromessi, che avevano rinvenuto una quantità di sangue materno all’interno di detti organi in quanto a loro dire ingerito dalla neonata e che dunque purtroppo era in gravissimo pericolo di vita.«Mi hanno riferito che, tre a Frosinone ed uno durante il trasporto a Roma». Ecco perchè ora la donna chiede di conoscere la verità. Perchè è morta la bimba.La neonata è morta il 17 settembre nell’ospedale romano e portata all’obitorio del Verano. «Alla bimba – dice la madre - abbiamo comunque dato il nome di Nicole».Ora, alla luce della denuncia, il pmha dispostoche si svolgerà a Roma.