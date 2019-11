© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato, alle 17.30 in piazzale Vittorio Veneto, con “Frosinone città delle luci”, iniziativa organizzata dall’amministrazione Ottaviani, sarà inaugurato «un percorso che coinvolgerà l'intero capoluogo, per tutta la durata delle festività, tra illuminazioni artistiche, giochi di luci, intrattenimenti, per godersi il Natale in città».Lo comunica il Comune in una nota.Nel corso dell’evento di sabato saranno inoltre accese le luminarie artistiche, contraddistinte dal campanile e dagli altri elementi realizzati ad hoc per il capoluogo, montate già dal mese di ottobre.«Grazie a questo accorgimento è stato possibile ottenere un abbattimento dei costi (rispetto all'investimento complessivo) che, normalmente, lievitano, per la stessa manodopera, nel periodo strettamente natalizio, in modo tale da riutilizzare ed investire il risparmio generato nel prolungamento della rete e delle aree commerciali coinvolte nell'evento».Diverse le iniziative e le sorprese in programma sabato 30 e domenica 1: tra le altre cose, nei giardinetti presso la chiesa Sacra Famiglia, sabato mattina è previsto il teatro dei burattini, mentre domenica mattina i piccoli presenti potranno giocare con delle bolle di sapone... giganti.Tanta musica anche con i Sambarato: la street band itinerante di 12 elementi, con le sue percussioni, guiderà gli astanti in un viaggio ritmico coinvolgente sia nella parte alta che in quella bassa della città.