Alexia in concerto a Casalvieri e Biagio Izzo al Nestor.

Il tour 2018 di una delle voci più interessanti del panorama italiano passerà per Casalvieri. Il concerto di Alexia è in programma domenica nella frazione “Purgatorio” alle 21.30 in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. La cantante spezzina presenterà il suo ultimo album, il tredicesimo, prodotto da Mario Lavezzi dal titolo “Quell’altra” dove l’artista si racconta dagli esordi a oggi.

Le canzoni di Noemi, invece, saranno riproposte domani a Cassino, presso il Bar Luciano, dove “BiondoNoemi”, la prima tribute band italiana dedicata a Noemi, si esibirà per la prima volta live in formazione acustica. Il gruppo è composto da Francesca Iafrate (voce), Diego Di Ruscio (chitarra acustica), Andrea Rotondi (tastiera) e Marco Rever Colella (batteria).

Per la musica live nei locali segnaliamo il concerto di un’altra tribute band, i “The Manticore”, che domani sera saliranno sul palco del Satyricon music club di Alatri per riproporre i grandi successi di una delle band cult del rock progressive mondiale: gli EL&P (Emerson, Lake & Palmer). Cuore della serata sarà l’intera esecuzione del disco “Pictures at an Exhibition” che consacrò la formazione inglese nell’Olimpo del rock progressive. I “The Manticore” sono: Roberto Sandirocco alle tastiere e synth, Andrea Ricci al basso, chitarra acustica e voce, Ivo Di Traglia alla batteria e percussioni.

“Elarmir” e “Gigantomachia” è la proposta musicale di questa sera nel locale alatrense situato sulla Strada Provinciale colle forno, 15. Alle Officine Utopia di Ceccano, invece, il mese di maggio si apre con le più grandi hit di “Foo Fighters”, “Kings of Leon” e le memorabili sigle dei cartoni animati. Il party in stile comics dedicato ai supereroi vedrà impegnati stasera i “Delorean” nell’esecuzione delle migliori sigle dei cartoon degli anni ’80, ’90 e 2000. Ad arricchire l’intrattenimento maschere, disegnatori, cosplayers a cura dell’associazione culturale Sirio e Sirio Comics & Games e la performance live di Flavio Solo. Domani sarà “Coachella Tribute Night”, ossia il tributo al Coachella Valley Music and Arts Festival, il più grande appuntamento musicale statunitense che si tiene ogni anno presso l’Empire Polo Club in Indio, California, con i “My Heroes” live.

Venerdì 4 Maggio 2018



