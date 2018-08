«Rione Junno» col gruppo africano Tam tam Morolà a Pastena, Gigione a Monte San Giovanni Campano, lo spettacolo «Acqua de torrente» ad Anagni. Sarà il gruppo di musica popolare «Rione Junno» a chiudere l’ottava edizione di Pastena Folk Festival che oggi pomeriggio, dalle 16.30, ha in cartellone uno stage di danze afro e tradizionali nell’ex chiesa Santa Maria nel centro storico e, alle 21, la proiezione del docufilm «Amina» di Luciano Toriello. Alle 22, in piazza del Maggio, concerto anche dei Tam tam Morolà dal Senegal.

A Serrone è in corso, fino a domenica prossima, la 60esima Sagra del Cesanese: nonostante l’assenza di intrattenimento serale da oggi a mercoledì è comunque in funzione il percorso enogastronomico per offrire agli appassionati l’opportunità di vivere una serata all’aria fresca all’insegna del buon gusto, grazie ai punti ristoro e degustazione gestiti dalle aziende e dai produttori locali che propongono i loro vini e le loro specialità.

A Frosinone e a Paliano è la volta delle serate col cinema. Nel capoluogo, presso la Villa Comunale, stasera, verrà proiettato «Una festa esagerata», di Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D’Aquino.

A Paliano è affidata al Consiglio dei Giovani l’organizzazione dei quattro appuntamenti «Sotto le stelle di un film»: stasera, alle 21.30, nella sala dell’ex Cinema Esperia, è in programma la visione del film «Smetto quando voglio – ad honorem» diretto da Sydney Sibilia.

Infine, è stato assegnato ai giovanissimi siciliani Bye Bye Japan il primo premio del contest della decima edizione del GallinaRock che si è chiuso sabato sera con l’esibizione di Frankie Hi – Nrg e ‘O Zulù dei 99 Posse. Il riconoscimento della critica è andato a Le Teorie di Copernico.

Lunedì 20 Agosto 2018



