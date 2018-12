© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 23 anni dalla realizzazione ad opera del collettivo “Giovani per la città”, gli storici murales di via Ciamarra, dedicati al genio di Carlo Ludovico Bragaglia, sono tornati a nuova vita. Oggi alla presenza del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, e del prof. Paolo Culla – coordinatore, per il liceo artistico che porta il nome proprio di Bragaglia, dei lavori che hanno visto il coinvolgimento degli studenti e dei docenti Mario Casalese, Claudio Ceccarelli, Laura Quadrini e Fausta Dumano – oltre che dei rappresentanti dell’associazione che realizzò i murales e di moltissimi cittadini, è stato tagliato il nastro dell’opera che, che da 23 anni, rappresenta uno degli elementi identitari della città capoluogo. Resi irriconoscibili dall’incessante azione degli agenti atmosferici, i murales sono quindi divenuti oggetto di un piano di restyling da parte dell’amministrazione Ottaviani che, per evitare che un importante patrimonio identitario andasse perduto, ha coinvolto il liceo artistico in un incisivo intervento di restauro e riqualificazione.