Frosinone, muore travolto da una Smart. Pirata scappa e poi si costituisce: è una ragazza di 25 anni

Pasticciere di 47 anni residente a Frosinone muore travolto da un'auto pirata mentre si stava recando a consegnare i suoi cornetti in alcuni bar delle zone periferiche della città.

La tragedia si è consumata ieri mattina intorno alle 5 al km 8 della Strada Statale 155 per Fiuggi. Daniele Stirpe, questo il nome della vittima, che lavorava in proprio nel suo laboratorio in via Ceccano, ieri mattina si era fermato con il suo furgoncino davanti al Bar Anna per prendersi il caffè con lo zio che abita lì vicino.

Un appuntamento che si dava con il parente ogni domenica.

Dopo la colazione entrambi erano usciti dal locale. Daniele si trovava accanto al furgoncino insieme allo zio quando all'improvviso una Smart che proveniva da Frosinone e diretta verso Alatri ha invaso l'altra corsia travolgendo i due uomini.

Per Daniele che è stato sbalzato sull'asfalto non c'è stato nulla da fare, il pasticciere è morto sul colpo. Lo zio, di 62 anni, che ha riportato vari traumi è stato invece ricoverato presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.

LE TESTIMONIANZE

Gli agenti della polizia stradale, i primi ad intervenire sul posto, hanno fatto scattare le ricerche per ritrovare il conducente di quell'auto pirata. Dalle prime testimonianze raccolte qualche avventore del locale aveva dichiarato di aver visto a bordo della Smart due persone. Qualcun altro aveva giurato di aver visto alla guida della Smart una ragazza.

A causa del terribile scontro (a detta di chi si era ritrovato a passare in quel frangente) la vettura è andata in parte in gran parte distrutta. Difficile nascondere, dunque, per il conducente, il suo coinvolgimento in quel sinistro mortale.

E forse proprio la paura di essere scoperta e delle gravi conseguenze che ne sarebbero scaturite per l'omissione di soccorso, la conducente della Smart , una ragazza di 25 anni residente ad Alatri, dopo alcune ore, si è presentata presso la caserma dei carabinieri confessando di aver investito un uomo. Al momento la ragazza è indagata per omicidio stradale.

Non è escluso che a seguito di quanto avvenuto il magistrato inquirente possa far scattare l'arresto nei suoi confronti.

La notizia della morte del pasticciere molto conosciuto nel capoluogo ciociaro (l'uomo era il fratello dell'ex titolare della cornetteria Sfizi e delizie di Frosinone oggi trasferitosi con la famiglia in Canada) si è allargata a macchia d'olio nel giro di poco tempo.

L'INCHIESTA

Ieri in tarda mattinata gli amici di Daniele hanno atteso per lungo tempo davanti alla camera mortuaria del capoluogo che arrivasse la spoglia del loro caro Daniele. Ma, a seguito delle indagini, la procura ha disposto il sequestro della salma. Nei prossimi giorni verrà effettuato l'esame autoptico sul corpo del pasticciere.

Bocche cucite per il momento da parte degli inquirenti che si stanno occupando dell'inchiesta. Da indiscrezioni trapelate sembra che la conducente della Smart sia stata sottoposta all'alcol-test e a numerosi esami tossicologici per escludere che si trovasse alla guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti. Per la cronaca va detto che proprio quel tratto di strada, soprannominata arteria killer sovente è stata teatro di incidenti stradali molto gravi. Più volte i residenti della zona hanno chiesto alle istituzioni preposte che venissero installati dei dossi artificiali proprio per far in modo che gli automobilisti in transito rallentassero la velocità. Ma a tutt'oggi la loro richiesta è rimasta lettera morta.



