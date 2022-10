Frosinone, muore per un un malore mentre prende il caffè al bar di via Marittima

Settantenne stroncato da un malore mentre prendeva un caffè al bar. E' successo oggi pomeriggio nel Caffè Grande di via Marittima a Frosinone. La vittima è un uomo di 72 anni che abita nella zona ed era un cliente abituale del bar. Sul posto due volanti della polizia ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.