Multipiano e strisce blu, ora è guerra totale fra Comune e privati. La vicenda nata con il project degli inizi degli anni Duemila finisce davanti al Tribunale, come prevedibile e annunciato. Con l’amministrazione comunale e la società Frosinone Mobilità e servizi (Fms) uno contro l’altro, a muso duro.

Infatti già a febbraio la società ha citato davanti al Tribunale del capoluogo il Comune, chiedendo la risoluzione per inadempimento della concessione stipulata con l’Ente nel 2004. Si tratta dell’accordo che ha portato alla gestione trentennale del Multipiano di viale Mazzini e di strisce blu (con i relativi incassi) dislocate per la città. Una “contropartita” nell’ambito del project attraverso il quale il privato ha realizzato proprio il Multipiano. Ora però la società chiede la risoluzione di quell’accordo.

PROJECT MULTIPIANO, UN FALLIMENTO

Il Multipiano si è rivelato un fallimento, così come le previsioni relative agli incassi sugli stalli blu di cui fu inondata la città per remunerare l’investimento privato. Proprio il presidente di Fms, Leonardo Zeppieri, aveva spiegato così a marzo a Il Messaggero alcune delle criticità alla base dello scontro: “C’è una concessione che non è stata rispettata nelle sue previsioni, ma per cose che non sono dipese da noi. Penso, solo a titolo di esempio, ai parcheggi che gestiamo nella zona dell’ascensore inclinato. Che per anni non ha funzionato, non per colpa nostra, lasciando l'area di sosta vuota. Bisognava riequilibrare il piano economico-finanziario insieme al Comune”.

COMUNE AL CONTRATTACCO SUGLI AUMENTI

Con una delibera della Giunta Ottaviani della settimana scorsa, però, il Comune ha deciso di andare al muro contro muro in Tribunale. In base al parere del settore Lavori Pubblici, con delibera di Giunta si è deciso di opporsi alla Fms e di proporre “un’azione riconvenzionale”. In sostanza il Comune oltre a difendersi contrattacca e, con tale azione, contesta alla società “gravi comportamenti” – come si legge in delibera – che sarebbero contenuti in una relazione della Polizia locale del 30 marzo scorso. Come noto, proprio a marzo la Polizia locale aveva avviato un approfondimento sulla vicenda riguardante l’improvviso aumento delle tariffe per il parcheggio nelle strisce blu gestite dal privato. Che erano salite, nel giro di un giorno, da un costo frazionabile (35 centesimi per mezz’ora e 70 per un’ora) a un costo fisso di 1 euro all’ora. Anche per 10 minuti di parcheggio. Aumento deciso dal privato e contestato dal Comune dopo le polemiche esplose in città. “Siamo stati costretti a questo aumento, altrimenti portiamo i libri in Tribunale. Con bilanci in perdita per cifre di circa 150mila euro l’anno non potevamo andare avanti così” aveva detto Zeppieri a marzo. L’Ente ha diffidato Fms per ottenere un passo indietro sulle tariffe e sull’improvvisa apparizione in alcune zone della città di strisce blu che prima non c’erano (come ad esempio nei pressi del Matusa). Strisce che poi, dopo le contestazioni comunali, sono tornate bianche e non a pagamento. Ora anche questa vicenda è destinata a diventare oggetto dello scontro in Tribunale. E, in attesa delle decisioni, resta sospeso il futuro del Multipiano. Su cui l’amministrazione Ottaviani aveva annunciato di voler puntare per creare un unico progetto di riqualificazione, che includesse oltre al maxiparcheggio anche i Piloni. Per creare lì mercatini rionali a chilometro zero, attività di promozione e ristorazione all’insegna dei prodotti tipici. Ora quell’idea sembra destinata a dover subire dei rallentamenti, visto che c’è un contenzioso di mezzo.

