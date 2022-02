Lunedì 21 Febbraio 2022, 11:06

Movida sotto controllo nel centro di Frosinone e un altro brutto episodio di vandalismo. La serata di sabato sera è trascorsa in maniera abbastanza tranquilla anche se si è reso necessario l'intervento di una pattuglia di carabinieri verso le 22 in Corso della Repubblica per qualche schiamazzo di troppo.

Tanti i ragazzi presenti nei locali che si sono divertiti e questa volta non si sono registrati né episodi di violenza né malori. I preannunciati controlli della polizia locale con cani antidroga ci sono stati nel tardo pomeriggio e ad inizio serata. Prima in via Aldo Moro e poi in Corso della Repubblica. Il comandante Mauro Donato supportato da altri agenti e si è affacciato anche il primo cittadino Nicola Ottaviani per seguire i controlli di persona.

L'amministrazione comunale ha affidato all'allevamento Dei Volsci di Sora i controlli con i cani antidroga. Due pastori (uno belga e l'altro olandese) in grado di individuare, anche a pochi metri di distanza, eventuali soggetti in possesso di sostanze stupefacenti. Sono in grado di fiutare la presenza di droghe di tutti i tipi. I controlli sono iniziati intorno alle 19,30 in via Aldo Moro per poi spostarsi in centro storico.

I due cani, accompagnati da personale qualificato, insieme ai vigili hanno passeggiato lungo le aree della movida sino alle 21,30. Un primo assaggio in attesa di mettere a punto documenti ed intese con le altre forze dell'ordine per controlli più rigidi. Non sono mancate le polemiche da parte di qualche cittadino che rivolgendosi ai vigili ha dichiarato: «Qui nei fine settimana è un inferno, non si riesce più a riposare e sino a tarda notte ci sono schiamazzi e gente che beve. Dal giovedì notte al sabato è un caos. I controlli è giusto eseguirli ma a quest'ora non serve a niente dovete venire dalle 24 in poi quando la situazione diventa più critica».

Assalto dei vandali al parcheggio multipiano

Dopo la devastazione avvenuta la settimana scorsa alla stazione di valle dell'ascensore inclinato, nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha preso di mira la scala mobile (abbandonata e non funzionante da anni) che collega il parcheggio multipiano di viale Mazzini-via Ciamarra con via Alcide De Gasperis. Con un calcio o una mazza hanno letteralmente fatto esplodere il vetro della scala mobile. Il parcheggio non è nuovo ai raid vandalici.

Scritte ovunque, bottiglie di alcolici abbandonate all'interno dei viali che conducono ai garage, sporcizia ed abbandono di rifiuti sia all'interno che nelle immediate vicinanze, scale esterne divelte in più punti. Un luogo gestito da privati (la Frosinone mobilità e servizi) ma che è divenuto luogo di degrado sociale ed anche di episodi drammatici (alcuni ragazzi che hanno scelto il parcheggio come luogo per togliersi la vita). Un'opera pubblica divenuta simbolo di degrado in pieno centro.



Blocco del traffico

Ieri domenica ecologica a Frosinone con il terzo blocco del traffico da inizio anno. Tante le persone a passeggio lungo le strade prive di auto. In particolare su via Aldo Moro, complice la manifestazione gastronomica, si è vista specie di mattina, tanta gente e famiglie, molti in bici e pattini, qualcuno a passeggio con il cavallo. Tanti i bimbi che in maschera e coriandoli hanno preannunciato il prossimo arrivo del carnevale. Sul fronte del rispetto dell'ordinanza come sempre non sono mancati i furbetti che nei varchi non presieduti dalla polizia o dalla protezione civile hanno ignorato i divieti. Alla fine, su 60 auto fermate, si sono contati 24 verbali da parte della municipale.