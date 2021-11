Frosinone, lite alle Terrazze: giovane ferito con un coltello

Lite nel centro storico a Frosinone, spunta un coltello. È successo ieri sera alle ore 22, lungo i marciapiedi di Corso della Repubblica, nella zona conosciuta con il nome di Terrazze, uno dei punti di maggiore aggregazione dei giovani per l'intrattenimento serale. Una discussione tra due ragazzi (uno di questi sarebbe minorenne), complice forse qualche bicchiere di troppo, ha rischiato di degenerare. Uno dei due contendenti ha tirato fuori un coltello e colpito un coetaneo. Fortunatamente quest'ultimo ha riportato una lieve ferita che non ha nemmeno richiesto il ricorso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti coordinati dal dirigente dottor Antonio Magno che adesso stanno raccogliendo numerose testimonianze per identificare l'aggressore che dopo aver ferito l'adolescente si sarebbe dato alla fuga. I poliziotti, per ricostruire l'accaduto, potrebbero anche estrapolare i fotogrammi dalle videocamere installate lungo il Corso. Già in passato, come spesso accade in tutti i luoghi della movida, nel centro storico del capoluogo si era verificato qualche disordine, anche se mai era comparsa un'arma come accaduto ieri sera. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.