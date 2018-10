Erano partiti per un'escursione in solitaria sui Monti Lepini, ma, al calare del sole, hanno perso l'orientamento e non sono riusciti a ripercorrere il sentiero che li avrebbe riportati alla loro auto anche a causa delle avverse condizioni meteo.

Una brutta avventura quella capitata a due coniugi romani, lui di 60 anni, lei di 57 anni, che sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai carabinieri della Compagnia di Colleferro, dal personale della protezione civile di Carpineto Romano e dal soccorso alpino di Frosinone. © RIPRODUZIONE RISERVATA