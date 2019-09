© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono, nel capoluogo, i lavori di arredo urbano delle rotatorie realizzate sul tratto urbano della Monti Lepini, a seguito dell’aggiudicazione della manutenzione ordinaria e straordinaria ad alcune società private, a titolo di sponsorizzazione, in relazione al bando promosso dall'assessorato all'ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri.Dopo la fase delle perforazioni volte all’approvvigionamento idrico (destinato agli ornamenti floreali, che saranno irrigati grazie a un sistema elettronico appositamente congegnato), è stata la volta della installazione degli arredi urbani disegnati dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, a seguito del concorso di idee lanciato dall’amministrazione Ottaviani in collaborazione con l’istituto di palazzo Tiravanti. In particolare, nella rotatoria all’incrocio con via Armando Fabi (realizzata grazie al contributo della Tecnofer), gli operai sono attualmente al lavoro seguendo le indicazioni del direttore dei lavori, l’architetto e docente Paolo Culla. Il concept della struttura, chiaramente ispirato al volo – vista la vicinanza all’aeroporto – prevede due triangoli e la presenza di diversi piccoli pilastri multicolore che richiamano tutti i colori dello spettro. L’opera, una volta terminata, si librerà da un prato di 1.500 mq, mentre, durante la notte, usufruirà di un apposito sistema di illuminazione che ne esalterà le linee e l’idea di verticalità.