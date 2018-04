La dea bendata fa capolino a Monte San Giovanni Campano. Portati a casa 210mila euro in due ricevitorie, la prima a La Lucca e la seconda a Chiaiamari. L’ultima vincita, in ordine di data, alla vigilia di Pasqua, è stata di 100mila euro, registrata alla tabaccheria Cinelli. Tre i centri interessati, visto che i fortunati sono di Strangolagalli passando per Boville sino ad arrivare alla frazione della Lucca a Monte San Giovanni Campano. Tutti clienti della ricevitoria Cinelli, che ha elaborato un sistema in 57 quote.



In totale 57 sono stati i tagliandi venduti che hanno fruttato 1.754 euro a testa. Certo non una somma da cambiare la vita, ma per una volta ha consentito di festeggiare un successo al Superenalotto.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:06



