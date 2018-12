© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guarda il bicchiere mezzo pieno anche il tecnico del Frosinone Marco Baroni che legge pareggio per 1-1 con l'Udienese, soprattutto, nella prestazione dei suoi un fattore che «ci può dare convinzione, autostima. È ciò di cui i ragazzi hanno bisogno in questo momento».«Abbiamo fatto un buon lavoro sul campo», ha aggiunto spiegando il cambio di modulo dal 3-4-3 con cui la squadra aveva giocato nelle ultime gare. «Ho fatto qualche modifica perché avevamo bisogno di compattezza, senza rinunciare al gioco. Credo che abbiamo interpretato molto bene questa situazione perché giocavamo con squadra che ha gamba e velocità, ci siamo difesi con ordine riproponendo sempre la manovra che poi ci ha portato ad avere occasioni da gol; al di là del rigore».«Pinamonti? Mi ha colpito per la sua energia, la voglia, la determinazione. Se va così forte, va in campo>, ha concluso rispondendo a un giudizio sul singolo.