Una donna del frusinate si reca presso gli uffici della Questura di Frosinone per segnalare l'allontanamento, dal tetto coniugale, del 60enne marito a bordo dell'auto di proprietà. A preoccupare la consorte, lo stato emotivo dell'uomo in seguito ad alcune problematiche familiari. Riferisce inoltre che, tramite chat, aveva fatto pervenire alcune foto di un

pontile a ridosso di un fiume e di una tanica contenente carburante, minacciando di togliersi la vita.



Attivato subito il protocollo per rintracciare il 60enne e scongiurare un epilogo drammatico. La professionalità degli agenti della Squadra Volante, coordinati con grande determinazione e competenza dall'operatore 113, permette nel giro di pochissimo tempo di intercettare l'uomo.



È nell'auto e armeggia un accendino, impugnando con la mano destra la tanica di benzina. La situazione è critica, ma i poliziotti riescono a persuadere l'uomo, trovando le parole «giuste» per farlo desistere dall'intento suicida.

