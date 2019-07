Domani il raduno a Ferentino, giovedì il via alla campagna abbonamenti per chi potrà esercitare la prelazione, ossia coloro che già avevano un posto fisso sugli spalti dello Stirpe anche nella scorsa stagione. Nel frattempo il mercato del Frosinone, seppur lentamente, entra nel vivo. In attesa del futuro di Ciano e Paganini, il club giallazzurro vorrebbe rinforzare difesa e centrocampo. Per gli innesti nella mediana nelle ultime ore si sono fatte strada due ipotesi: Mattia Vitale, 22 anni, della Spal, rientrato dal prestito al Carpi, e Stephane Omeonga, stessa età, belga di origini congolesi, di proprietà del Genoa, club con cui ha collezionato 22 presenze, ma ultima parte della scorsa stagione nella squadra scozzese dell’Hibernian. © RIPRODUZIONE RISERVATA