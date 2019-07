Ultimo aggiornamento: 20:35

La ricreazione è finita, si torna al lavoro. Alle 10,30 di oggi il Frosinone si è radunato all’Hotel Fontana Olente a Ferentino, a poca distanza dal centro sportivo del club, dove si svolgeranno i test atletici in attesa della partenza per il ritiro in altura al Terminillo, in provincia di Rieti, prevista per venerdì.La squadra resterà nella stazione sciistica fino al 22 luglio, mentre dal 25 al 31 effettuerà la seconda fase della preparazione precampionato a Ronzone, piccolo centro montano di 500 anime in provincia di Trento, a 1.085 metri di altitudine. Oggi, quindi, si apre una nuova stagione per il Frosinone targato Nesta che, nell’ultima settimana di agosto, si schiererà ai nastri di partenza del campionato di Serie B con l’obiettivo dichiarato di recitare un ruolo da protagonista. E, in concomitanza con il giorno del raduno, sta per arrivare il primo colpo di mercato. Si tratta di Mattia Vitale, 22 anni, centrocampista centrale della Spal, ultimo anno in prestito al Carpi e in passato con un’apparizione in Serie A con la maglia della Juventus. Il giocatore si legherà al Frosinone fino al 2022.