Ora che il peggio sembra essere alle spalle, c’è spazio per i numeri e per qualche riflessione.Dunque, malgrado la pandemia, la cronaca ci dice che Frosinone ha registrato 5 decessi in meno rispetto alla media degli anni precedenti.Eppure, tra bollettini, ricoveri e misure di sicurezza ci si aspettava una impennata nei decessi.«Perchè l’obbligo di stare a casa - spiega il dottor Fabrizio Cristofari , Primario del Reparto di Pronto Soccorso dell’ ospedale di Frosinone - ha drasticamente fatto calare i casi di morti per malattie cardio-vascolari (fino a pochi mesi fa al primo posto per decessi), per infarti, ictus e per incidenti stradali».«Diciamo che la quarantena ha sicuramente accresciuto il caso di persone stressate e insofferenti di questa “clausura” , ma questo lungo riposo ha giovato a chi soffriva di malattie cardio-vascolari. Per non parlare degli incidenti stradali che, ora, sono praticamente inesistenti mentre fino a un paio di mesi fa erano una delle cause principali di accesso ai Pronto Soccorso (soprattutto per politraumi)».«In Provincia di Frosinone - spiega il dottor Cristofari - ha avuto effetti assai limitati. Il picco lo abbiamo registrato nelle Case di riposo per anziani (San Raffaele a Cassino, Hermitage a Fiuggi, Città Bianca a Veroli); per il resto non abbiamo registrato focolai particolarmente tragici. Va riconosciuto anche che i pendolari (soprattutto chi proveniva dal Nord) sono stati molto disciplinati nell’isolarsi a casa, e sono stati ben seguiti dalle strutture sanitarie».Ecco perchè, uno studio del Ministero della Salute, certifica che durante il periodo compreso tra il 2 marzo e il 9 aprile scorsi, Frosinone non ha avuto alcun picco di mortalità.Dai dati, relativi alle 18 città assunte a campione dal Ministero(Aosta, Bolzano, Trieste, Torino, Milano, Brescia, Verona, Venezia, Bologna, Genova, Perugia, Civitavecchia, Roma, Frosinone, Bari, Potenza, Messina, Palermo), emerge come quello ciociaro sia l’unico capoluogo in Italia che abbia subito un calo di mortalità.All’interno dell’intervallo considerato, si sono verificati complessivamente 28 decessi, inferiori ai 33 che venivano indicati dalle previsioni e dai modelli statistici del Sistema. E anzi va precisato che tra questi 28, non tutti sono inerenti a persone effettivamente residenti nel capoluogo, tenuto conto del fatto che l’ospedale “Spaziani” ospita pazienti provenienti dalla cosiddetta area vasta e, dunque, non necessariamente residenti a Frosinone.«Ma questo risultato - osserva il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani - è stato possibile non solo grazie al lavoro congiunto di tutte le istituzioni chiamate a combattere la diffusione del contagio, ma anche, e soprattutto, alla sensibilità e all’impegno mostrati dai cittadini stessi che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno rispettato le prescrizioni».