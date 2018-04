di Alessandro Redirossi

Multe in calo dell’11% rispetto all’anno precedente e Frosinone fra i capoluoghi meno "salati" per i cittadini. I numeri che emergono dalla classifica stilata da Il Sole 24 Ore e relativo a "incassi da sanzioni e ammende" nel 2017 nei capoluoghi italiani. Graduatoria che si basa su dati Siope, della Ragioneria generale dello Stato. Frosinone è 93esima su 107 città per incassi da sanzioni pro capite. Ossia calibrate rispetto alla popolazione residente (compresi i non patentati). Secondo la graduatoria Frosinone ha incassato nel 2017 quasi 590mila euro da sanzioni e ammende. Il 10,9% in meno rispetto al 2016, poco più di 12 euro a testa a frusinate. In sostanza qui la situazione, in termini di multe, sembra molto più leggera rispetto ad altre parti d’Italia. La prima città in graduatoria, Firenze, ha incassi da multe pari a 129,3 euro a cittadino (più 32% rispetto al 2016). Guardando al Lazio, Frosinone – con i suoi 12 euro ad abitante - è fanalino di coda. A Roma il valore è quasi di 66 euro a cittadino. Ci sono poi Rieti (53 euro), Viterbo (21,5 euro) e Latina (14,5 euro). Il capoluogo ciociaro è poi fra i pochi che hanno visto gli incassi da sanzioni diminuire in un anno: sono meno di 20 su 107 le città in cui succede. La media nazionale vede un 18% in più di incassi da multe rispetto al 2016.

POCHI VIGILI E PACHEGGI DA FAR WEST

Come spiega il quotidiano economico, il dato oggetto della graduatoria raccoglie per il 90% le classiche multe stradali e per il resto “sanzioni di altro tipo”. A scorrere la classifica dunque sembrerebbe che i cittadini frusinati siano fra i più disciplinati. Ma è veramente così? Come noto Frosinone può contare su un corpo della Polizia locale sottodimensionato. Per la Legge regionale n.1 del 2005 ci dovrebbero essere, per quanto riguarda i Vigili, “almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia”. A Frosinone i Vigili sono circa 40: invece di uno ogni 300 abitanti, sono poco più di uno ogni 1200 frusinati. Con riflessi anche sui controlli. Emblematiche la situazione dei Piloni e dell’ospedale. In via De Gasperi, sotto le arcate, le auto hanno continuato a parcheggiare spesso impunemente nonostante il divieto di sosta per “pericolo frana” (così recitano i cartelli). Succede anche all’ospedale Spaziani, dove le auto invadono la carreggiata nei pressi dell’ingresso, nonostante i divieti di sosta con rimozione e tanti parcheggi regolari liberi a pochi metri di distanza. Un caos che regna nonostante la convenzione Comune-Asl del 2013 per il contrasto alle violazioni del codice della strada.

L'ASSESSORE: "ORA LA SVOLTA CON IL TARGA SYSTEM"

A incidere sugli incassi effettivi relativi alle multe in Italia, spiega il quotidiano economico, non è solo il numero dei verbali. Ma anche la capacità di riscuotere le multe. In attesa dei dati ufficiali del rendiconto 2017, sull’albo pretorio del Comune di Frosinone è apparsa a novembre 2017 una determina indicativa. In base all’atto nel periodo gennaio-novembre 2017 la Polizia locale di Frosinone aveva elevato sanzioni per violazioni relative al codice della strada pari a 650mila euro, di cui 327mila euro “già riscossi” (circa il 50%). Si tratta ovviamente di un dato parziale. Un problema, quello delle riscossioni, generalizzato nelle amministrazioni locali. Nel 2016, sempre secondo il Sole 24 Ore, nelle città c’era stata una percentuale di riscossioni pari al 35% rispetto al numero di verbali staccati. L’assessore al Bilancio Riccardo Mastrangeli annuncia che il 2018 sarà l’anno della svolta. “Nel bilancio di previsione contiamo di arrivare per quanto riguarda il 2018 a oltre 1 milione di euro di entrate rispetto alle multe – dice Mastrangeli – C’è ora la novità del targasystem, con cui si potranno individuare auto senza copertura assicurativa e revisione, a tutela anche dei cittadini danneggiati da queste condotte”. Con questo sistema, attraverso telecamere a bordo strada che catturano la targa, da fine 2017 in città possono scattare multe fino anche a 800 euro.Ossigeno per le casse comunali evidentemente. Cosa incide sulle capacità di riscossione, invece? “C’è chi cambia residenza, chi non paga e per cui bisogna procedere con le ingiunzioni. Sono tante le cose che possono incidere. Comunque il dato di Frosinone è destinato ad aumentare l’anno prossimo, visto il trend che stiamo registrando negli ultimi mesi. Anche la rottamazione delle cartelle porterà risorse” sottolinea l'assessore. Il meccanismo di rottamazione locale prevede, per multe mai pagate e oggetto di ingiunzioni, l'azzeramento degli interessi per chi si metterà in regola.



Marted├Č 10 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA