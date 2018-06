Ha preso il via lunedi sera presso l'Olimpia Park di Ceccano la sesta edizione del memorial intitolato a Giovanni Padovani, ex giocatore e allenatore di cacio, oltre che ex segretario ed ex presidente dell'assoallenatori provinciale.

E' toccato ancora una volta ai familiari, in particolare alla moglie Franca e ai figli Alessandro e Pietro, agli amici di sempre Antonio 'La Barbera' Tomassi, Valentino Trotta e Gianni Oresti, con il supporto logistico del centro Olimpia nelle persone di Guido Compagnone e Giovanni Strangolagalli, ricordare Giovanni Padovani il quale avrebbe compiuto 66 anni il 9 agosto e prematuramente scomparso il 9 settembre del 2012.

Sono 14 le squadre partecipanti: otto relative all'anno 2001 e sei agli anni 2004-2005-2006.

Le prime quattro edizioni del memorial si sono svolte al 'Popolla' con un quadrangolare di calcio riservato alla categoria Esordienti, mentre dallo scorso anno viene svolto un torneo di calcio a 5 sempre riservato alle giovani promesse che Padovani amava seguire e far crescere sia calcisticamente che educativamente.

L'anno scorso la vittoria è andata al Ceccano che in finale ha superato Boyz. Al terzo posto si è classificata Liverpolli che ha avuto la meglio sull'Atletico per Sbaglio. Il torneo si concluderà il 20 luglio.

Mercoledì 27 Giugno 2018



