Parte mercoledì 27 giugno il centro di medicina dello sport dell’Asl di Frosinone. «Una struttura nuova - si legge in una nota - diretta dal dottor David Giannetti, inserita all’interno del dipartimento di prevenzione diretto dal dottor Giancarlo Pizzutelli». Il centro, situato in via Fabi al terzo piano della palazzina Q, «si occupa della tutela sanitaria delle attività sportive: dalla visita medico-sportiva all’esame spirometrico, dalla valutazione elettrocardiografica di base all’elettrocardiogramma dopo step-test. E, poi, esame oculstico, misurazioni altezza e peso e il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva agonistica e non». «Con il centro di medicina dello sport - commenta Pizzutelli - la prevenzione Asl viene potenziata».

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



