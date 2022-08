Mercoledì 24 Agosto 2022, 22:24

Prima è stato aggredito verbalmente e poi è stato selvaggiamente picchiato da alcuni sconosciuti. E’ successo nel capoluogo ciociaro, nei pressi del “Casermone”, dove un tossicodipendente di 63 anni a causa delle gravi lesioni riportate è stato costretto al ricovero ospedaliero. Pochissimi i particolari che si conoscono su quanto accaduto. Secondo alcune indiscrezioni raccolte sembra che l’uomo molto conosciuto nell’ambiente dello spaccio, qualche giorno fa si è recato nei pressi dell’agglomerato molto conosciuto a Frosinone per via di alcune palazzine che erano state trasformate in una sede dello spaccio. Ma una volta giunto sul posto alcune persone, che non sono state ancora identificate, non appena lo hanno visto avrebbero cominciato a colpirlo con pugni e calci. Ancora non è dato sapere se il motivo di quella aggressione sia scaturita da un regolamento di conti, magari per un debito insoluto, o se invece l’uomo sia stato sorpreso da privati cittadini mentre assumeva sostanza stupefacente proprio sotto le loro abitazioni.

Forte anche il sospetto che possa essere stato malmenato proprio da questi ultimi. Sta di fatto che l’uomo che vive da tanto tempo nella città fabraterna è stato pestato a sangue. Le condizioni del 63enne sarebbero abbastanza serie.

Il pensionato dopo il pestaggio è stato lasciato lì per terra con la testa insanguinata. Soccorso da una ambulanza del 118 l’uomo ha riportato un grave trauma cranico ed ecchimosi su gran parte del corpo.

Molto conosciuto nella città fabraterna per i suoi trascorsi con la droga ultimamente il ceccanese stava cercando di allontanarsi da quell’ambiente che ne aveva distrutto l’esistenza. Coloro che lo conoscono lo descrivono comunque come una persona tranquilla, un soggetto che non era assolutamente da considerarsi pericoloso ma che aveva avuto la sfortuna di incontrare gli amici sbagliati che gli avevano aperto le porte nel mondo della tossicodipendenza fino a trascinarlo nel baratro.

Al momento si sa che a causa delle lesioni riportate i medici si sono riservati la prognosi. Il paziente si trova dunque in codice rosso. Va detto che i residenti di via Selva dei Muli dove si trova quel grande palazzone che ospita centinaia di inquilini, salito più volte alla ribalta delle cronache per numerosi fatti riguardanti lo spaccio di droga, sono veramente esacerbati. In quegli appartamenti infatti ci vivono anche persone perbene, persone oneste che lavorano duramente per tirare avanti la famiglia. «Non è giusto- dicono – pagare lo scotto per colpa di soggetti che nella vita non hanno fatto altro che delinquere».