Frosinone-mare interrotta per lavori, rinviata ancora una volta la riapertura. La fine del cantiere era prevista per questa settimana, ma l’Anas fa sapere che per alcuni problemi tecnico-amministrativi imprevisti non sarà possibile ultimare la messa in sicurezza del viadotto Anxur in tempi brevi. La società fa sapere che, in vista della stagione estiva, è allo studio una soluzione provvisoria che dovrà essere concordata nei prossimi giorni con la Prefettura.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



