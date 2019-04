Un fulmine si è abbattuto nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Sora. È successo intorno alle 17:30 mentre nella città imperversava un violento temporale. Il fulmine è caduto nel quartiere di San Rocco, in pieno centro storico, provocando diversi danni agli apparecchi elettronici domestici, alle centraline e causando il blackout in numerose abitazioni. Sono caduti a terra anche pezzi di cornicioni e calcinacci e si sono infranti alcuni vetri, soprattutto nelle case più vecchie. © RIPRODUZIONE RISERVATA