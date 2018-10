L'allenatore del Frosinone Moreno Longo ai microfoni di Sky al termine della partita con la sconfitta con il Torino per 3.2: «Oggi c'era da fare dei punti. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma oggi ho visto una squadra, che è viva, combatte, sta migliorando e crescendo. Io continuo a lavorare e non perdo di fiducia perché non è nella mia indole: io continuerò a lavorare a testa bassa, se mi arriverà qualche comunicazione ne prenderò atto a malincuore». © RIPRODUZIONE RISERVATA