Domani, sabato 29 settembre, alle 18, la casa editrice Psiche e Aurora presenterà presso l’aula consiliare del Comune di San Donato Val di Comino i romanzi di Angela Generali, scrittrice conosciuta per i suoi gialli e i suoi romanzi storici.

«L’appuntamento con l’autrice è importante per diversi motivi: il primo perché vengono presentati i suoi romanzi ambientati in Val di Comino, il secondo perché la scrittrice festeggia gli ottant’anni e il terzo perché è la prima volta che un suo volume viene presentato a San Donato, cittadina di adozione della Generali. Nell’occasione verrà fatto il punto sui suoi lavori, sarà presentata la raccolta di gialli Tre delitti e saranno ricordati i tratti salienti della carriera letteraria», si legge in una nota della casa editrice. © RIPRODUZIONE RISERVATA