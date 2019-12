© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via, a San Donato Val di Comino, la rassegna di letteratura “Le nuvole teatro racconta...”.Organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione internazionale Calamus e la compagnia teatrale “Le Nuovole Teatro”, partirà domani, 21 dicembre e si svolgerà al teatro comunale.Vari gli eventi in programma tra i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, che vedranno protagonisti importanti ospiti del mondo letterario, giornalistico, universitario e teatrale.Sabato 21 dicembre, alle 18, è in programma l’incontro con Paola Di Nicola - La mia parola contro la tua -, interviene la professoressa Fiorenza Taricone, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale; sabato 28 dicembre, alle 18 - sarà la volta di Dacia Maraini - Corpo felice, storie di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va - e a seguire lo spettacolo teatrale “I digiuni di Catarina da Siena”, scritto e diretto da Dacia Maraini, con Barbara Amodio e Marco D’Alberti; sabato 11 gennaio, alle 18, l’ospite sarà Rocco Familiari – Donna brigantia e altre storie –, interviene il professor Gianfranco Bartalotta, docente di Storia del teatro e dello spettacolo presso l’università degli studi di Roma Tre; sabato 18 gennaio, alle 18, spazio con Tommaso Le Pera - una collana di libri dedicati alle fotografie di Tommaso Le Pera, Gigi Proietti, Mariangela Melato, Tato Russo, Antonio Calenda, Shakespeare -, interviene il professor Bartalotta; domenica 19 gennaio, alle 18, chiuderà la rassegna Carmelo Cedrone – con il volume Dentro l’Europa, cambiarla per rafforzarla -, interviene il professor Umberto Triulzi, docente di Politica economica presso l’università la Sapienza di Roma.