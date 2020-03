Frosinone, le rotatorie di piazzale De Matthaeis diventeranno definitive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tre rotatorie di De Matthaeis diventeranno definitive. A oltre due mesi di sperimentazione, l'amministrazione ha deciso che la prova viabilità è stata superata e quindi si procederà alla definizione stabile delle strutture installate a metà dicembre.«Il progetto spiega il sindaco Nicola Ottaviani - ha portato i risultati sperati, semplificando e migliorando la fluidità del traffico con tempi di percorrenza in media inferiori rispetto a quando l'attraversamento dell'incrocio era regolamentato dall'impianto semaforico».Quando verranno rese definitive? «Una volta compresi i costi (circa 30mila euro) andremo a reperire le risorse economiche e procederemo ai lavori. Per la manutenzione del verde al loro interno, come già fatto per le rotatorie di Corso Volsci (ex Monti Lepini, ndr), se ne occuperanno i privati che avranno la possibilità di installare pannelli pubblicitari. Abbiamo ricevuto già alcune richieste».Superate le iniziali polemiche sollevate dall'opposizione e da molti automobilisti che lamentavano file lunghe, da qualche tempo, la viabilità si è regolarizzata. Di sicuro le rotatorie in orari con bassi flussi di traffico hanno migliorato notevolmente l'attraversamento dell'incrocio eliminando i tempi morti di attesa del semaforo. A beneficarne maggiormente è il traffico proveniente da via Aldo Moro, via Tiburtina e via Cicerone con la possibilità da chi proviene da quest'ultima arteria di poter dirigersi verso la parte alta in maniera diretta senza dover compiere un giro più lungo e passare per via Moro.Diversa la situazione per chi proviene da via Maria, dalla parte alta e da viale Roma. Nelle ore di punta si registrano sempre ingorghi. I tecnici del comune assicurano, però, che con l'eliminazione dei parapetti di plastica, le rotatorie saranno più strette di circa un metro favorendo così la manovrabilità delle auto intorno all'incrocio.Resta sempre in piedi l'ipotesi di realizzare un'area pedonale anche sul lato iniziale di viale Roma tra il tabaccaio e la Caffetteria, una sorta di prolungamento iniziale dell'area pedonale che viene istituita nei fine settimana su via Moro.