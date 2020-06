© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settimana di Frecciarossa ad oltre 200 kmh sulla linea ferroviaria Roma-Frosinone-Cassino-Napoli. Presto per un primo bilancio ma sono stati molti i viaggiatori saliti o scesi alle stazioni di Frosinone e Cassino dal bisonte delle ferrovie italiane dai colori inconfondibili rosso e bianco. Diretti sia nei due capoluoghi di regione, la capitale e Napoli, ma anche a Firenze, Bologna e Milano. Si sono notati anche viaggiatori provenienti dalle province di Latina e dell’Aquila trovando più comodo parcheggiare l’auto a Frosinone e salire sul tav. Stessa cosa per la stazione di Cassino di viaggiatori residenti nelle province di Isernia e Caserta e del sud pontino. E Trenitalia, per incentivare i viaggi sul Frecciarossa dalla Ciociaria, ha preparato un pacchetto di biglietti scontati per i treni per Milano e da Milano. Per esempio se si prenotano per luglio e agosto da Cassino a Milano a 69.90 anziché 81,90, e Cassino-Bologna 51,90, Cassino-Firenze 44,90. E sconti da Frosinone per le stesse direzioni finali. E già in molti si starebbero preparando, da soli o con le famiglie, per viaggi turistici o di lavoro nelle tre città, anche per un solo giorno. Tanto che il sindaco di Cassino Enzo Salera andrà a Firenze con moglie e figli ma anche altri esponenti politici seguiranno il suo esempio. Molti i giovani desiderosi di provare il Frecciarossa che può viaggiare anche a 300 kmh. Trenitalia ha varato un carnet di biglietti da offrire a prezzi scontati ed anche abbonamenti ridotti alle aziende e ad enti pubblici della provincia. Offerte utilizzabili entro il prossimo dicembre, ossia il periodo di sperimentazione del treno veloce sulla linea ciociara. Ne sono stati informati i sindaci di Frosinone e Cassino. Dice il sindaco Salera:”Sono stato contattato da Trenitalia informandomi del carnet di biglietti riservato ad aziende ed enti pubblici per i loro dipendenti per i viaggi sul Frecciarossa. E’ una iniziativa promozionale interessante per incoraggiare i cittadini a viaggiare su questo treno comodo e ultramoderno, soprattutto in grado di raggiungere queste località in poche ore.” A mostrare interesse per la fermata a Cassino del treno AV è stata per prima la dirigenza di Fca che si è fatta inviare dal sindaco Salera la documentazione con il progetto delle interconnessioni. Infatti Fca e le fabbriche dell’indotto che hanno la loro sede a Torino o in Piemonte o in Lombardia e così quelle lungo l’asse Anagni-Ferentino-Frosinone, per far arrivare dirigenti e tecnici possono usare il Frecciarossa con le fermate di Frosinone e Cassino anziché scendere a Roma e poi proseguire in auto. “E’ un grande vantaggio – spiega Salera – per le nostre industrie ma anche per gli enti pubblici e per i docenti dell’ateneo cassinate.” Il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, da sempre entusiasta del progetto Tav, dice:”La mobilità su rotaia, sia quella veloce che quella ordinaria regionale, rappresenta ormai la nuova frontiera per lo sviluppo delle opportunità che in passato sembravano lontane. Le ferrovie, utilizzando i due bacini metropolitani di riferimento rappresentati da Roma e Napoli, dovranno portare avanti tariffe competitive, comunque proporzionali alla gamma di servizi rinnovati, che stanno offrendo a livello nazionale e locale.” Ottaviani osserva poi:”Naturalmente, se la domanda dovesse continuare a crescere in maniera considerevole su alcune fasce orarie il gestore delle ferrovie saprà sicuramente come rimodulare ulteriormente l’offerta per incrementare i ricavi globali.” Il sindaco di Cassino è convinto della necessità della seconda interconnessione per migliorare il servizio e per far transitare altri treni veloci perché uno solo è troppo poco. Anche Ottaviani punta a più treni. E così Salera sta esaminando con alcuni tecnici esperti di ferrovia il progetto della interconnessione di cinque chilometri tra la stazione di Cassino e i binari dell’alta velocità in territorio di Piedimonte. Progetto da presentare poi al tavolo tecnico del Cosilam e quindi alle Ferrovie.