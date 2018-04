Scuole di Frosinone: lavori in corso.

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’amministrazione comunale sugli edifici scolastici «per implementarne gli standard di funzionalità». E' quanto comunica in una nota l'ente di piazza VI Dicembre. «In questi giorni l'assessorato ai Lavori pubblici e manutenzioni ha portato avanti le operazioni di rifacimento di tetto e solaio della scuola dell’infanzia Calvosa».

«L’obiettivo – ha dichiarato l’assessore Fabio Tagliaferri – è, da sempre, quello di garantire la sicurezza e l'efficienza dei luoghi in cui bambini e ragazzi, docenti e operatori trascorrono buona parte della propria giornata. Tale impegno riguarda, naturalmente, tutti i plessi comunali del territorio, perché possano rispettare, sempre, standard qualitativi e di confort elevati, a beneficio di chi in quei luoghi vi lavora e di chi vi costruisce le basi del proprio futuro. Le risorse finanziarie che il nostro Comune riesce a reperire, provenienti sia dai tributi locali che dagli oneri concessori degli interventi privati, vengono reimpiegate prioritariamente per la manutenzione dei plessi pubblici, con un'attenzione particolare per le scuole e per i luoghi di socializzazione collettiva».



Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:53



