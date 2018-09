di Maurizio Di Rienzo

Dopo l'incoraggiante prestazione contro la Lazio all'Olimpico dove, se il Frosinone avesse pareggiato non avrebbe fatto certo gridare allo scandalo, l'attesa di tifosi e club è ora tutta concentrata sulla nuova sentenza della Corte sportiva d'Appello di nuova composizione, come da indicazioni del Collegio di Garanzia del Coni, per quanto accaduto in Frosinone-Palermo lo scorso 16 giugno. L'attesa è giustificata dal fatto che la squadra di Longo, dopo la sosta, giocherà (o dovrebbe giocare?) due partite di fila al Benito Stirpe, la prima con la Sampdoria di Quagliarella, la seconda con la Juventus di CR7. Mica chiacchiere, insomma. Le due giornate in campo neutro e a porte chiuse, il Frosinone le ha scontate in Coppa Italia contro il Sud Tirol (a Benevento) e in campionato con il Bologna (a Torino), ma per la Giustizia sportiva potrebbe non bastare.

L'ATTESA

E', comunque, sconcertante ciò che sta avvenendo ai danni del club di Stirpe è sicuramente sproporzionato ai fatti contestati. D'altronde il presidente giallazzuro ha avuto modo di sottolinearlo a lalaziosiamonoi.it. «Credo che abbiamo pagato molto di più rispetto a quelli che erano i nostri demeriti relativamente alla partita Frosinone-Palermo - il commento di Stirpe - . Abbiamo subito un danno calcolabile intorno al milione di euro, spero che la storia delle squalifiche finisca qui». E' anche la speranza dei tifosi che dopo tre turni di campionato, vorrebbero finalmente tornare sugli spalti del loro stadio. Visto l'andazzo c'è da incrociare le dita e aspettare. In caso di inasprimento della pena, infatti, una delle due o nella peggiore delle ipotesi entrambe le gare, contro Sampdoria e Juventus, potrebbero non disputarsi allo Stirpe o, magari, sì ma a porte chiuse, oppure ancora in campo neutro. Perciò tifosi e Società confidano in una decisione congrua da parte della Corte sportiva d'Appello.Lo stesso Longo non vede l'ora di tornare a giocare dinanzi al pubblico di casa. Siamo tranquilli anche perché non possiamo sprecare energie per una vicenda di cui si è parlato fin troppo - ha osservato l'allenatore - . Vogliamo augurarci che in settimana si sappia quello che c'è da sapere, ci aspettiamo che questa storia venga chiusa una volta per tutte. Ma a quando la nuova sentenza? La data non si conosce, potrebbe essere in questa settimana, ai primi della prossima o anche molto più in là.

GLI STIPENDI

Intanto, la Gazzetta ha riportato gli stipendi netti percepiti dai giocatori e dai tecnici delle squadre di Serie A. Nel Frosinone il più pagato è Campbell che guadagna 800mila euro netti. Seguono, poi, Sportiello con 600mila, quindi con 500.000 euro Ariaudo, Bardi, Goldaniga, Hallfredsson, Molinaro, Chibsah, Ciano, Ciofani, Crisetig e Dionisi, con 400mila Ardaiz e Salamon, con 300.000 Brighenti, Capuano, Krajnc, Perica, Soddimo e Zampano, con 250.000 Gori, Maiello, Paganini, Sammarco e Beghetto, con 200.000 Vloet, con 150mila Ghiglione e Iacobucci. In fondo al gruppo Matarese con 80.000 euro, Cassata con 50mila e Pinamonti con 20mila, ma lo stipendio degli ultimi due è certamente più alto grazie al più che probabile contributo di Sassuolo e Inter. Longo, invece, percepisce 400mila euro.

L'AMICHEVOLE

Venerdì prossimo, intanto, a Ferentino (ore 15) e a porte chiuse, il Frosinone giocherà un'amichevole con la Ternana.

I POSTICIPI

Nel frattempo la Lega ha comunicato anticipi e posticipi fino a dicembre: Frosinone-Sampdoria (4° turno), si giocherà sabato 15/9 alle 20,30; Frosinone-Juventus (5° turno), domenica 23/9 (20,30); Torino-Frosinone (8° turno), venerdì 5/10 alle 20,30; Frosinone-Empoli (9° turno), domenica 21/10, alle 12,30; Frosinone-Fiorentina (12° turno), venerdì 9/11 alle 20,30; Inter-Frosinone (13° turno), sabato 24/11 alle 20,30; Napoli-Frosinone (15° turno), sabato 8/12 (ore 15). Ieri, infine, terapie per Campbell e Zampano che oggi farà gli esami alla coscia destra.



