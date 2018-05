di Vincenzo Caramadre

Cinque anni fa, era il 25 febbraio 2013, una porzione di oltre 100 metri di strada scivolò nel fiume Liri a Pontecorvo. Via Lungoliri, una delle due maggiori vie di comunicazione della cittadina fluviale, fu inghiottita dalle acque e fu chiusa al traffico. Stamattina, dopo oltre un anno di lavori, la strada è stata riaperta al traffico.

Alle 12.30 c'è stato il taglio del nastro alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici e

Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, del capogruppo Pd alla Regione, Mauro Buschini, del sindaco Anselmo Rotondo e delle autorità civili e militari.

"Grazie a un preciso impegno del nostro presidente Nicola Zingaretti - ha spiegato l'assessore Alessandri - è stata portata termine, nei tempi previsti, un'importante opere non solo per questa Città, ma per l'intero territorio".

"Il 9 maggio 2018 per i pontecorvesi sarà ricordato per lungo tempo, oggi la Città torna a vive e per questo ringraziamo la Regione Lazio, il presidente Zingaretti e la ditta Geodes di Esperia che ha eseguito, nei tempi del capitolato, i lavori per far rinascere il Lungoliri", ha detto, invece, il sindaco Rotondo.

9 Maggio 2018



