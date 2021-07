Giovedì 1 Luglio 2021, 03:15



Si avvicina sempre di più l’inizio della stagione 2021-‘22 del Frosinone, fissata ufficialmente per domenica 4 luglio con il via del ritiro precampionato presso il centro sportivo di Ferentino. Nei prossimi giorni sarà svelata la lista dei giocatori convocati, che molto probabilmente sarà composta dai calciatori attualmente sotto contratto. Una rosa di ben 33 nomi, molti dei quali, però, non rientrano più nei piani del Frosinone e a cui sarà trovata una collocazione nel mercato, che parte ufficialmente oggi.

LA ROSA

Ad ora i giocatori canarini che dovrebbero essere convocati per domenica sono i portieri Bardi, Vettorel, Marcianò e Bastianello, i difensori Brighenti, Szyminski, Krajnc, Baroni, Verde, D’Elia, Zampano, Gatti, Koblar, Tonetto e Klitten, i centrocampisti Maiello, Rohden, Gori, Boloca, Tribuzzi, Mattia Vitale, Tabanelli, Errico e Vitalucci e gli attaccanti Novakovich, Iemmello, Ciano, Parzyszek, Trotta, Ardemagni, Volpe, Matarese e Luciani.

Una rosa troppo ampia e non più economicamente sostenibile, come dichiarato nei giorni scorsi dal presidente Maurizio Stirpe, il quale ha indicato come ideale un roster di 25 elementi, formato da una base di giocatori esperti, integrati da giovani di prospettiva. Di fondamentale importanza, anche per la società di patron Stirpe, ridurre il monte-ingaggi, dilatatosi troppo nelle ultime stagioni. Della lista di cui sopra molti saranno ceduti, chi in prestito, chi in via definitiva, in quanto non rientrano più nei piani sia tecnici, sia economici.

I maggiori indiziati sono nomi importanti come Ardemagni, Trotta, Tabanelli, Rohden, Krajnc, oltre ai giovani Marcianò, Bastianello, Matarese, Verde, Baroni, Errico e Volpe.

Intanto, da oggi non fanno più parte del Frosinone Ariaudo, Iacobucci, Salvi, Luigi Vitale e Capuano, i cui contratti sono scaduti ieri. Per quanto riguarda, invece, le cessioni sembra molto vicina quella del portiere Francesco Bardi, al quale sarebbe interessato il Bologna, che come contropartita darebbe al Frosinone il portiere classe 1999 Federico Ravaglia (prestito secco) e il 23enne terzino sinistro marocchino Hamza El Kaouakibi, che si è messo in luce in serie C con la maglia del Sudtirol e che arriverebbe in prestito, ma con diritto di riscatto.

IL GIOVANE

Un altro giovane interessante, su cui il Frosinone avrebbe messo gli occhi addosso, è il centrocampista offensivo della Primavera del Verona Bogdan Jocic, serbo classe 2001, che con la formazione scaligera ha ottenuto la promozione nel campionato Primavera 1, segnando 9 reti in 24 presenze. Per quanto concerne altri nomi in entrata da oggi, con l’inizio ufficiale del calciomercato, si entrerà nel vivo delle trattative, ma prima di comprare i dirigenti canarini dovranno sfoltire una rosa che come abbiamo visto è ampia.

IL RITIRO

Tornando al ritiro, ricordiamo che sarà diviso in due parti: la prima si svolgerà presso l’impianto di Ferentino dal 4 al 18 luglio, mentre la seconda sarà svolta allo stadio capo I Prati di Fiuggi dal 19 al 31 luglio. Una preparazione precampionato tutta made in Ciociaria, con tanti eventi di contorno a Fiuggi, dove il ritiro è organizzato in collaborazione la società Media Sport Event. In questo periodo ci saranno anche gare amichevoli (si parla anche di una ad agosto con la Roma del neo mister Josè Mourinho), che saranno a pagamento e con un afflusso di pubblico nella misura del 25% della capienza dell’impianto in cui si giocherà, come spiegato dal responsabile dell’area marketing Salvatore Gualtieri nella conferenza stampa tenutasi qualche giorno fa.

Al momento le amichevoli dovrebbero essere quelle con il Trevi, il Fiuggi e molto probabilmente la Viterbese, tutte nel periodo di allenamenti presso la città termale. Da stabilire, invece, il test contro una formazione di serie B.