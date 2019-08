Frosinone, isole pedonali al via ma dal 15 settembre verranno estese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Isole pedonali al via da oggi ma dal 15 settembre saranno estese. Frosinone, per la prima volta nella sua storia, in via sperimentale, proverà a creare un unico percorso riservato solo ai pedoni. Dopo alcune critiche riferite in particolare al breve tratto di area off limits per le auto voluto tra l'arco di Campagiorni e la chiesa Annunziata di Largo San Silverio (neanche 200 metri), l'amministrazione Ottaviani ha stabilito di aumentare i tratti destinati ad isole pedonali in particolare nella parte alta.LE MISUREPer quanto riguarda il centro storico infatti sono stati recepiti alcuni suggerimenti provenienti da più parti e così l'area pedonale sarà estesa anche nel tratto che va da Piazzale Vittorio Veneto sino a Largo Turriziani. La passeggiata panoramica della città dove tra l'altro c'è anche la maggior presenza di locali di intrattenimento e negozi della parte alta, la si potrà gustare quindi senza l'intralcio della presenza delle auto. Nella parte bassa il tratto di interdizione al traffico di via Moro va dalla rotatoria dell'ex campo sportivo sino a piazzale De Matthaeis. In questo modo si realizzeranno due isole pedonali di due chilometri tra essi collegati grazie all'ascensore inclinato (sempre che funzioni regolarmente). Il progetto denominato A passeggio per due chilometri da Piazzale Vittorio Veneto a Piazzale De Matthaeis entrerà in vigore dal 16 settembre al 31 marzo 2020 con possibilità di proroga. «L'iniziativa spiegano dall'amministrazione - rientra nell'ambito degli interventi messi in atto dall'amministrazione Ottaviani per migliorare la qualità dell'aria e promuovere non solo abitudini maggiormente ecosostenibili, ma anche tesi a valorizzare il territorio e ogni iniziativa di aggregazione e coesione sociale». Le isole pedonali scatteranno nella giornata di sabato dalle 16,00 alle 20,00 e nella giornata di domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, appunto dal 16 settembre 2019 al 31 marzo 2020. Da oggi e per tutti i sabati e le domeniche sino al 15 settembre, intanto, le isole pedonali al centro storico saranno limitate solo nel tratto di via Angeloni tra l'arco di Campagiorni sino alla chiesa Annunziata e su tutta via Aldo Moro.LA CRITICA«Apprendo con parziale condivisione la rivisitazione della tardiva delibera di giunta commenta il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli - sulle isole pedonali, con la quale si integra il precedente provvedimento troppo timido. Resta attualmente di difficile comprensione la chiusura alle auto del breve tratto di centro storico che va dall'Arco Campagiorni alla chiesa della SS Annunziata, considerato il periodo vacanziero agostano e la forte desertificazione commerciale in essere unitamente alla comprensibile resistenza dei cittadini residenti oltremodo penalizzati. Si chiede alla giunta di ripensare la chiusura del succitato tratto di centro storico che allo stato attuale appare davvero inutile». Per quanto riguarda i residenti di via Aldo Moro sarà loro garantito l'accesso da via Po previa autorizzazione da chiedere presso il comando dei vigili urbani di piazzale Europa. L'ufficio preposto al rilascio del bollino identificativo per i residenti è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. La modulistica per poter richiedere l'accesso in deroga è disponibile anche sul sito istituzionale, www.comune.frosinone.it e potrà essere compilato al protocollo generale dell'ente.