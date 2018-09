Sono nati da sette anni, ma hanno già all’attivo un’apprezzata e seguita discografia con sei album. Loro sono gli «Aristocrats», una rock band che scalda le platee con musica progressive-fusion. Domani, venerdì 28 settembre alle 21.30, il trio, formato dal chitarrista britannico Guthrie Govan, dal bassista americano Bryan Beller e dal batterista tedesco Marco Minnemann, salirà sul palco cinema-teatro Mangoni di Isola Del Liri per un concerto live. C’è molta attesa per l’esibizione, organizzata da Industrie Sonore di Marco Di Folco (direttore artistico Simone Fiorletta), che in calendario ha altri appuntamenti con big della musica internazionale. Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA