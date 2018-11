Sabato 24 novembre, alla ripresa del campionato dopo la sosta, a San Siro il Frosinone affronterà l’Inter, reduce dal ko (4-1) di bergamo contro l’Atalanta. Per Pinamonti, ex di turno, non sarà una gara come tutte le altre. «Sarà bellissimo ritrovare tanti dei miei compagni - ha ammesso il giocatore -. Dovremo fare una grande partita per strappare punti all’Inter». Il ragazzo di Cles è diventato l’eroe del Benito Stirpe e per quel bellissimo gol alla Fiorentina è entrato prepotentemente nel cuore dei tifosi che sui social lo hanno ricoperto di complimenti. Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA