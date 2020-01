Inquinamento, Frosinone fa parlare di sè anche in questo inizio di 2020.

Dal primo gennaio di quest'anno oltre

a Torino, infatti, altre 5 città capoluogo hanno fatto l'en plein

superando per 6 giorni su 6 i limiti di legge previsti per le

polveri sottili: Rovigo, Padova, Treviso, Venezia e Vicenza,

tutte situate nella Regione Veneto dove l'emergenza smog è ormai

cronica. Ma non se la passano meglio città come Frosinone,

Piacenza e Terni, dove i limiti sono stati superati già per 5

giorni, e Ferrara, Firenze, Mantova, Modena, Napoli, Perugia,

Ravenna, Rimini, Roma e Verona dove siamo a quota 4 giorni.

Ô quanto emerge dalle elaborazioni di Legambiente sui dati

delle centraline di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico a

