Vaccini anti-influenzali a ruba e introvabili a Frosinone. La prima trance di dosi si è esaurita in appena due settimane di somministrazione tanto che i medici di base del capoluogo li hanno praticamente terminati e da oggi stop ad iniezioni. Gli studi medici del capoluogo sono subissati di richieste e le liste di attesa si allungano a dismisura. Un problema di non facile gestione, visto il periodo pandemico, con i medici di base sottoposti a forti pressioni e richieste.

«Da oggi (ieri, ndr) non vaccino più perché le ultime dosi sono terminate - spiega la dottoressa Caterina Pizzutelli segretario del sindacato dei medici Fimmg e della rete medici di Frosinone E come nel mio studio la situazione è simile in tutti gli altri studi. Attenderemo le altre dosi che, però, al momento non sappiamo quando arriveranno e torneremo a chiamare i nostri assistiti».

Pertanto occorre pazientare senza affollare gli studi medici (da evitare) o intasare le linee telefoniche. Ovviamente, nella vaccinazione, si sta procedendo per priorità con anziani e soggetti a rischio. Nelle farmacie della provincia il vaccino lo si può acquistare al costo di 9 euro e 50 centesimi, ma solo per la categoria dai 18 ai 65 anni.

«Si può andare in farmacia spiega lappena rieletto presidente dell'ordine dei farmacisti, Riccardo Mastrangeli solo con apposita ricetta del medico ma la fascia di età più anziana può essere vaccinata solo negli studi medici. Seppur dotati di ricetta, infatti, il sistema non ci concede di venderli a loro che quindi devono necessariamente aspettare il riapprovvigionamento dei vaccini negli studi medici».

Le code ai drive-in

Ancora odissea per i tamponi anti Covid-19. Lunghe file si registrano ogni giorno presso la Asl di Frosinone. Anche ieri ore di attesa e lunghe code in via Fanelli e via Fabi. Il sindaco di Frosinone ha messo a disposizione il parcheggio dell'ex Mtc, ha chiamato a raccolta i medici di base per eseguire i tamponi anche nel pomeriggio e nelle giornate di domenica. «Al momento sono già 15 i medici che hanno già offerto la propria disponibilità per eseguire i tamponi continua la dottoressa Pizzutelli Siamo in attesa dei dispositivi e dei tamponi per poter incominciare così da alleggerire il peso sulla Asl. Daremo priorità agli asintomatici, ai contatti con persone affette da Covid, ai rientri al lavoro dall'isolamento domiciliare agli studenti delle scuole».

L'app del Comune

Intanto il sindaco annuncia che in settimana dovrebbe entrare in funzione l'app del comune sul Covid in città. «La Asl comunicherà all'anagrafe i positivi spiega Ottaviani così assicurando la privacy saremo in grado di fornire una mappatura puntuale sui posti e sui suoi contatti per capire le zone più a rischio contagio in città. I dati saranno aggiornati ogni giorno e pertanto i flussi sono destinati a cambiare quotidianamente».

In questo modo il comune riuscirà a garantire sanificazioni più dettagliate, contenitori specifici per i rifiuti di soggetti affetti da Covid e, in forma del tutto anonima, consentirà ai cittadini di evitare la zona o il quartiere dove siano presenti il maggior numero di positivi.



