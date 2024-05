Giovedì 30 Maggio 2024, 06:00

È stata costretta a chiudersi nella sua stanza per evitare conseguenze peggiori. Ennesima aggressione all’interno di una struttura sanitaria, questa volta nel poliambulatorio della Asl di Viale Mazzini, a Frosinone, nell’ex ospedale.

A denunciare la vicenda è la Uil Fpl che ha raccolto la segnalazione dell’infermiera che presta servizio presso l’ambulatorio di cure primarie, attivo nei fine settimana. Il cosiddetto Ambufest. Un’attività importante, a disposizione dei cittadini che il sabato o la domenica possono avere un medico o un pediatra disponibile per piccole esigenze. Nei locali del distretto “B” c’è un solo infermiere che apre la porta che divide l’accesso dai due ambulatori, uno dove vengono visitati gli adulti e un altro dedicato ai bambini. All’esterno ci si gestisce da soli, normalmente, si chiede chi è l’ultimo e si entra in base all’ordine di arrivo. Lo stesso infermiere di turno chiede ai presenti di sapere chi è lì da più tempo. Per intenderci, non ci sono “codici” di priorità come nei pronto soccorso.

LA RICOSTRUZIONE

Un utente, però, nel caso in questione ha approfittato dell’apertura della porta da parte dell’infermiera che stava prestando servizio ed è entrato in maniera furtiva all’interno dei corridoi del Poliambulatorio, iniziando ad inveire contro l’unica operatrice presente in quel momento. Medico e pediatra, del resto, erano impegnati con le visite. Nonostante la tensione palpabile, l’infermiera ha offerto una carrozzina all’uomo, che presentava problemi di deambulazione, il quale per tutta risposta l’ha scaraventata contro l’ex montacarichi dicendo che non se ne faceva nulla e che doveva solo essere visitato. Non era finita, perché un parente - nel frattempo - è riuscito a forzare la porta di entrata del poliambulatorio e ha iniziato a minacciare la stessa infermiera. A quel punto la donna si è chiusa all’interno di una stanza, fin quando i due uomini - che evidentemente non avevano bisogno di cure impellenti - sono andati via. Nel frattempo era stato chiesto anche l’intervento da parte delle forze dell’ordine, ma al loro arrivo dei due non c’era traccia. «La dirigenza Asl deve fare uno sforzo per garantire la sicurezza degli operatori sanitari - dicono dalla Uil Fpl - Torniamo a chiedere la presenza di almeno una guardia giurata nelle strutture sanitarie, ormai indispensabile per la tutela dell’incolumità dei lavoratori».

OSPEDALE

Problemi anche allo “Spaziani”, dove un detenuto ricoverato nella cella del “repartino” di Polizia penitenziaria ha letteralmente distrutto il locale, ingerendo alcuni bulloni ed infliggendosi ferite sul corpo con dei cocci in vetro procurati distruggendo le plafoniere. Per bloccarlo, la Penitenziaria ha dovuto chiedere l'intervento di rinforzi sia dal carcere di via Cerreto e sia a Polizia di Stato e Carabinieri. A scatenare la propria rabbia è stato un detenuto italiano di 25 anni di Frosinone che ha iniziato a dare in escandescenze sostenendo che non riceveva dai medici le cure necessarie. Gli agenti in servizio hanno provato a calmarlo ma l'uomo dopo poco è stato fuori controllo ed ha iniziato a distruggere tutte le suppellettili della camera, strappando gli interruttori dai muri, i rubinetti dai bagni, prendendo a calci le pareti ed a pugni i vetri della finestra.

