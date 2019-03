Travolto e ucciso da un'auto pirata. È morto così un romeno di 53 anni. A nulla sono valsi i soccorsi. È accaduto a San Donato Val di Comino intorno alle 22, in località Valanziera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta sulla strada regionale 509 di Forca d'Acero. In base alla ricostruzione dei militari l'uomo è stato investito da un'auto il cui conducente, anziché fermarsi per prestare soccorso, si è allontanato. È quanto emerso dai primi rilievi. Sono in corso le ricerche della macchina e di chi era al volante. Ultimo aggiornamento: 10 Marzo, 00:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA