Lunedì 12 Giugno 2023, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 09:37

Benedetto Di Ponio. L'uomo, classe 1989, avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 15 luglio: stava probabilmente facendo ritorno nella sua casa di Sant'Elia Fiumerapido quando all'improvviso, sull'arteria che collega i comuni di Cassino e Sant'Elia è finito fuori strada: la sua auto si è ribaltata più volte, prima sbattendo contro il guardrail e poi terminare la corsa nella cunetta laterale. Ad accorgersi della Citroen rossa ribaltata a bordo strada sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l'allarme. Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e muore: vittima del terribile incidente, che si è verificato nella notte tra sabato e domenica in via Sferracavalli, è. L'uomo, classe 1989, avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 15 luglio: stava probabilmente facendo ritorno nella sua casa diquando all'improvviso, sull'arteria che collega i comuni di Cassino e Sant'Elia è finito fuori strada: la sua auto si è ribaltata più volte, prima sbattendo contro il guardrail e poi terminare la corsa nella cunetta laterale. Ad accorgersi della Citroen rossa ribaltata a bordo strada sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno lanciato l'allarme.

I soccorsi, però, sono stati tutt'altro che tempestivi: la prima telefonata al 112 è partita alle 23.49 per informare i carabinieri dell'accaduto. A seguire, alle 23.52, l'uomo che ha notato la vettura ribaltata ed ha allertato i soccorsi si è assicurato anche di avvertire i vigili del fuoco: si è infatti reso necessario l'intervento degli uomini del 115 del distaccamento di Cassino per estrarre il 34enne dal groviglio di lamiere. I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cassino sono giunti sul posto in poco tempo. Più lunga è stata invece l'attesa per quel che riguarda i soccorsi del personale medico, anche perché i mezzi del 118 non sono giunti dal vicinissimo ospedale di Cassino, distante pochi chilometri dal luogo dell'incidente, probabilmente perché impegnati in altri soccorsi e, quindi, privi di mezzi e personale medico in quel momento. L'ambulanza è dunque partita da Pontecorvo mentre l'auto medica addirittura da Ceprano: si è resa necessaria un'attesa di circa mezz'ora (25 minuti abbondanti) da quando sono stati allertati i soccorsi fino all'arrivo del 118. Una circostanza, questa, che certamente non ha aiutato: quel che è certo, stando alle testimonianze di chi per primo ha visto la macchina incidentata e ribaltata, è che il ragazzo alla guida non è morto sul colpo: lamentava forti dolori all'interno della vettura e fino a quando non è stato estratto dal groviglio di lamiere era ancora vivo: le importanti ferite riportate non gli hanno però dato scampo ed è deceduto poco dopo, senza neanche la possibilità di allertare l'eliambulanza per trasferirlo in una struttura della Capitale.



Appare paradossale che per un incidente che si è verificato a poco più di qualche centinaio di metri di distanza dall'ospedale di Cassino, i soccorsi siano dovuti arrivare da Pontecorvo e da Ceprano, mentre i residenti di via Sferracavalli puntano il dito anche sulla scarsa sicurezza dell'arteria. Proprio in quel tratto di strada dove si è verificato l'incidente si registra infatti una forte carenza di illuminazione pubblica, ci sono state petizioni ai Comuni di Cassino e Sant'Elia.

IL PRECEDENTE

A distanza di circa un anno, il Comune di Sant'Elia Fiumerapido piange un'altra giovane vita spezzata in un incidente stradale: il 27 luglio del 2022 a perdere la vita sulla superstrada Cassino-Sora a bordo di una moto dove viaggiava con il suo fidanzato fu la 24enne Francesca Lafragola, adesso a lutto è la famiglia Di Ponio di Sant'Elia: Benedetto, residente nel quartiere delle case popolari, in paese da tutti conosciuto come Michele: un ragazzo benvoluto da tutta la comunità, la sua morte ha infatti scosso il piccolo comune di Sant'Elia Fiumerapido. Il sindaco Roberto Angelosanto esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia da parte di tutta l'amministrazione comunale. La salma è stata trasferita presso l'obitorio del Santa Scolastica' di Cassino e ancora non è stata fissata la date dei funerali.Alberto Simone© RIPRODUZIONE RISERVATA